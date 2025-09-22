Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1756213515575 1

Mort d’un Kankourang : L’invite de Seydi Gassama à la communauté Mandingue

22 septembre 2025 Actualité

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux, Seydi Gassama a appelé les notables de la communauté Mandingue à repenser le Kankourang.

Le défenseur des droits humains explique qu’il ne s’agit pas de remettre en cause son existence, mais de bannir la violence.

Il propose, à cet effet, de remplacer les machettes en acier par celles en d’autres matières comme le plastique par exemple. Pour lui, « Cela ne changera en rien sa fonction qui n’est pas que danse et carnaval comme la perçoivent la plupart des sénégalais ».

Seydi Gassama rappelle tout de même que le Kankourang a été élevé par L’UNESCO au rang de patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2005.

EL HADJI MODY DIOP 


Vérifier aussi

Screenshot 20250921 1527592

Officiel : Le Royaume Uni, l’Australie et le Canada reconnaissent l’État de Palestine

Le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie ont annoncé, ce dimanche 21 septembre, la reconnaissance officielle …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved