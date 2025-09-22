Mort d’un Kankourang : L’invite de Seydi Gassama à la communauté Mandingue

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux, Seydi Gassama a appelé les notables de la communauté Mandingue à repenser le Kankourang.

Le défenseur des droits humains explique qu’il ne s’agit pas de remettre en cause son existence, mais de bannir la violence.

Il propose, à cet effet, de remplacer les machettes en acier par celles en d’autres matières comme le plastique par exemple. Pour lui, « Cela ne changera en rien sa fonction qui n’est pas que danse et carnaval comme la perçoivent la plupart des sénégalais ».

Seydi Gassama rappelle tout de même que le Kankourang a été élevé par L’UNESCO au rang de patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2005.

EL HADJI MODY DIOP