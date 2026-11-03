Motion de censure : « On ne peut pas l’utiliser n’importe comment » a prévenu Moussa Balla Fofana

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les ministres Moussa Balla Fofana, Alioune Dione et Idrissa Samb du mouvement Kiiraay – Les Patriotes Républicains ont organisé une conférence de presse ce lundi à Mbacké en présence des responsables départementaux du mouvement et du délégué général de la DER le docteur Abdoulaye Niane. Les membres du gouvernement ont apporté des éclairages sur la situation politique et sur la loi de finances rectificative.



Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires Moussa Balla Fofana s’est prononcé sur l’encadrement des mécanismes institutionnels. Le ministre a rappelé l’existence des procédures légales et a affirmé que « notamment la motion de censure » reste « encadrée par des règles précises ». Il a apporté des précisions sur l’usage de cet outil parlementaire et a déclaré que « On ne peut pas l’utiliser n’importe comment ni la répéter indéfiniment ».

L’intervenant a fustigé l’attitude de certains acteurs politiques face aux textes fondamentaux. Moussa Balla Fofana a dénoncé les comportements visés et a accusé ses contradicteurs de vouloir « faire du théâtre, créer des polémiques et occuper l’espace médiatique ».

Revenant sur l’organisation des pouvoirs publics, le ministre a décrit le Président de la République comme la clé de voûte des institutions disposant d’une légitimité issue du suffrage universel direct. Moussa Balla Fofana s’est opposé à toute tentative de paralysie institutionnelle et a souligné que « Il ne doit pas y avoir de blocage ». Il a mis en garde contre les risques de dysfonctionnement des services publics et a réaffirmé que « Personne ne peut arrêter la République ».

Le ministre a souligné par ailleurs, l’importance « de faire preuve de compétence, de travailler dans le respect de la vérité et de contribuer concrètement au bien-être de la population.