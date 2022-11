Mouhamadou Lamine Massaly: »Cette racaille de YAW doit se taire et se terrer..

Cinglante réplique de Mouhamadou Lamine Massaly à la Coalition de l’opposition Yewwi Askan-Wi. Après leur communiqué déplorant les propos de la députée de BBY, Amy Ndiaye Gniby sur le marabout Serigne Moustapha Sy, le leader du parti Union Pour une Nouvelle République, de porter l’estocade: »Je me demande dans quelle planète est le YAW. Cette racaille politique doit se taire et se terrer. Elle pactise au quotidien avec le mensonge creux, la délation et la médisance. Leur torchon de communiqué servi à la presse les rapetisse. Cette bande de voyous doit alors savoir raison garder », peste Massaly qui, de continuer à tempêter : » Ces gens-là se sont toujours caractérisés par leur discoutroisie et leur indiscipline notoire envers nos guides religieux. C’est malheureux, aujourd’hui, de les voir sortir de leurs sales gueules un discours pour détendre un. N’est-ce les Sonko et autres qui manipulent à longueur de journée des jeunes pour dire du mal de nos guides religieux ? Qu’ils cessent de nous prendre pour des corniauds », regrette ce proche de la mouvance présidentielle.

Articles similaires