Le Mouvement des élèves et étudiants républicain (MEER) au niveau national dénonce une mauvaise gestion de l’équipe en place et lance un appel au président Macky Sall pour la restructuration du bureau du mouvement. Ce collectif. Un aveu coordonnateur du Mouvement Ablaye Diagne.

Les choses chauffent au sein du collectif rassemblant les élèves et étudiants de l’APR. En effet selon certains membres ne veulent plus de l’actuel président qui selon leur dit n’a pas de temps pour diriger la structure. Dans un communiqué rendu public, l’on explique que ce dernier n’a plus le temps d’être au service des étudiants parce qu’ayant d’autres fonctions plus élevées.

Face à cette situation, les autres membres exigent au président de la République Macky Sall de prendre ses responsabilités pour restructurer le mouvement en choisissant la personne qu’il faut, pour la bonne marche de ladite structure.

Dans le même communiqué, on renseigne que le MEER ne doit pas simplement se limiter à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais de toutes les autres universités publiques du Sénégal doivent être impliquées. Certes il ya ce mouvement d’humeur mais certaines sources indiquent que le collectif n’a pas encore tranché pour choisir son candidat. Ainsi ils ouvrent les portes à tous jeunes souhaitant dirigé cette organisation lit-on dans le communiqué.

Le collectif de préciser que le MEER, « n‘est pour personne d’autre que la personne qui aura les compétences et les qualités qu’il faut et choisi par le président du parti, monsieur Macky Sall ». Ils demandent aussi que cette nomination soit en faveur de toutes les universités publiques du Sénégal« .