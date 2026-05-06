Ndiassane : Une bande d’agresseurs emporte 28 moutons de race en pleine nuit

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Dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 mai 2026, aux environs de 2 heures du matin, les habitants de Chérif Moulaye, un village de la commune de Chérif Lô situé dans l’arrondissement de Ndiassane (Département de Tivaouane), ont reçu la visite indésirable d’une bande d’assaillants. Ces derniers ont réussi à emporter 28 moutons de race.

Malgré les instructions données par les plus hautes autorités pour le renforcement des mesures de sécurité dans la lutte contre le vol de bétail, la recrudescence du phénomène s’accentue à Thiès et ses environs. Ces faits criminels récurrents, particulièrement préoccupants à l’approche des fêtes, se multiplient avec des centaines de têtes dérobées, exacerbant le sentiment d’insécurité chez les éleveurs et causant d’importantes pertes économiques.

​​Alertés rapidement, les éléments du Commandant Thior de la Brigade de proximité de Gendarmerie de Ndiassane se sont aussitôt mis à leur poursuite. Ce n’est qu’aux environs de 4 heures du matin, à hauteur de Touba-Toul (Khombole), que les gendarmes ont découvert une vingtaine de bêtes abandonnées sur le chemin par les malfaiteurs en fuite.

​Toutefois, les assaillants, qui restent pour l’heure introuvables, ont réussi à s’échapper en emportant avec eux huit béliers. Les recherches se poursuivent pour mettre la main sur cette bande qui sème la terreur dans la zone.