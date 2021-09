Nécrologie: Le légendaire Dusan Ivkovic n’est plus

La Fédération serbe de basket-ball (KSS) sur son site internet vient de faire l’annonce du décès de Ivkovic qui dirigé l’une des plus glorieuses générations du basket yougoslave avec notamment les Croates Drazen Petrovic, Dino Radja et Toni Kukoc et les Serbes Vlade Divac, Aleksandar Djordjevic, Zarko Paspalj et Predrag Danilovic.Dusan Ivkovic, dit «Duda». Le légendaire entraîneur des sélections de basket yougoslave puis serbe, est décédé jeudi à Belgrade à l’âge de 77 ans.

Le monde du basket pleure l’une de ses plus grandes références en matière de coaching. Le technicien serbe Dusan Ivkovic, ancien sélectionneur de la Yougoslavie avec laquelle il remporta notamment deux médailles d’argent aux Jeux Olympiques (1988 et 1996) et un titre mondial (1990), est mort jeudi matin à l’âge de 77 ans, « à l’hôpital » (il présentait des problèmes respiratoires) ont ainsi révélé plusieurs médias locaux.

Natif de Belgrade, Ivkovic avait pris sa retraite en 2016, après une dernière pige de deux ans chez l’Anadolu Efes Istanbul. Entre 2008 et 2013, il avait pris les rênes de l’équipe de Serbie, guidée jusqu’à une médaille d’argent à l’Euro 2009 et une quatrième place au Mondial 2010.

Ses principaux faits d’arme en sélection restent cette moisson de titres entre 1988 et 1995 (dont trois sacres européens, en 1989, 1991 et 1995) avec la Yougoslavie, bannie en 1992 puis réintégrée en 1995 – suite à l’éclatement du pays. Le tout en dirigeant une génération dorée de basketteurs, incarnée par les Divac, Kukoc, Petrovic, Radja, Zdovc, Djordjevic, Paspalj.. Sur la scène continentale, en club, il affichait un des plus beaux palmarès européens : deux succès en Euroligue (remportés avec l’Olympiakos en 1997 et 2012), une Coupe ULEB (en 2006 avec le Dynamo Moscou) mais aussi une Coupe Saporta (2000, avec l’AEK Athènes) et une Coupe Korac, en 1979, à la tête du Partizan Belgrade, le club de ses débuts. Il avait également remporté sept titres nationaux (un en Yougoslavie – 1979 -, trois en Grèce – 1992, 1997 et 2012 -, trois en Russie – 2003, 2004 et 2005).