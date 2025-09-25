New York : Le Président Diomaye rencontre la communauté sénégalaise

Partager Facebook

En marge de son séjour à New York pour la 80ᵉ Assemblée générale des Nations Unies, le Président de la République a tenu à rencontrer la communauté sénégalaise des États-Unis, fidèle à la tradition qui accompagne chacun de ses déplacements à l’étranger.

Dans un cadre chaleureux et fraternel, le Chef de l’État a échangé avec nos compatriotes venus de différents États pour exprimer leurs doléances, partager leurs préoccupations et présenter leurs initiatives.

Le Président leur a réitéré le soutien constant de l’État et de la Nation, tout en rappelant que la diaspora occupe une place centrale dans la stratégie nationale de transformation et de développement.