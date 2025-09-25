New York : Le Président Diomaye s’est entretenu avec le Prince héritier du Koweït

Le Président de la République a eu aujourd’hui un entretien avec Son Altesse Son Altesse Cheikh Sabah al-Khaled al-Sabah, Prince héritier du Koweït, à l’occasion de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Les discussions ont porté sur le raffermissement des liens d’amitié historique et de coopération entre le Sénégal et le Koweït, dans un esprit de confiance et de solidarité.

Cette rencontre illustre la volonté partagée de consolider un partenariat bénéfique aux deux pays et aux deux peuples.