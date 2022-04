Nganda: De faux médicaments d’une valeurs de 228 millions saisis

Les agents des douanes du poste de Nganda (subdivision de Kaffrine) ont saisi un lot de faux médicaments d’une valeur de 228 millions de francs CFA.

’La saisie a été effectuée lors d’une patrouille sur l’axe Diamagadio-Ndiao Bambaly-Ndiobène dans la région de Kaffrine à quelques encablures de la frontière avec la Gambie’’, indique un communiqué des Douanes, transmis mardi soir. Le lot de médicaments a été trouvé il y a quatre jours dans un camion qui avait été immobilisée à la suite d’une course poursuite après le refus du conducteur d’obtempérer à la sommation d’arrêt des agents des Douanes, selon la source. ‘’La reconnaissance et dénombrement des colis de la marchandise frauduleuse saisie a permis de découvrir divers types de faux médicaments dont des antalgiques, des vitamines, des aphrodisiaques, des antibiotiques et des contraceptifs’’, précise le document.

Le communiqué précise que la valeur totale des médicaments est estimée à 228 millions de francs CFA. Il ajoute que le conducteur de la Berlin a été appréhendé et placé en garde à vue pour un interrogatoire.