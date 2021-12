Niasse et Decroix ont bénéficié des largesses de Condé

Renversé le 5 septembre dernier par un coup d’État militaire, Alpha Condé était un Président très généreux. Le journaliste de Jeune Afrique, François Soudan, a fait de graves révélations sur les personnalités qui ont bénéficié des largesses d’Alpha Condé. François Soudan cite François Hollande « qui a tant de fois invité à l’Élysée le camarade Alpha, et échangé avec lui tant de messages familiers ». Il accuse également Nicolas Sarkozy, « intermédiaire zélé dans le dossier Benny Steinmetz, lobbyiste d’affaires multicartes, dont le dernier séjour à Conakry remonte au 6 août dernier, à peine un mois avant le coup d’État ». Il y a Bernard Kouchner, « ami de jeunesse, familier de Conakry, ministre reconverti dans le business et contractant de l’hôpital qui porte son nom dans le quartier de Coronthie ». Parmi « les « frères » que ce panafricain dans l’âme a aidés ou dont il a facilité les affaires », François Soudan cite aussi des personnalités sénégalaises, comme « Moustapha Niasse et Mamadou Diop Decroix », qui l’ont abandonné dans sa traversée du désert. Le Président guinéen déchu a été transféré dans la résidence de son épouse, Djénè Kaba, située dans le quartier de Dixinn Landréah, dans la proche banlieue de Conakry.

« Qui, parmi les amis d’Alpha Condé, a fait entendre sa voix depuis le 5 septembre pour exprimer son indignation et dire que sa réclusion forcée hors de toute procédure légale était de toute évidence inacceptable ? Personne, déplore le journaliste. Ils sont nombreux pourtant, ceux qui, pendant les dix années au cours desquelles le « Professeur » (Ndlr : Alpha Condé) tenait salon ouvert au Palais de Sekhoutoureya, n’ont eu qu’à se féliciter des relations privilégiées qu’ils entretenaient avec lui ».

François Soudan, visiblement remonté, pointe l’ingratitude de toutes ces personnalités envers Condé : « Au sein du cercle des amis disparus, certains rétorqueront sans doute qu’ils agissent dans l’ombre, pour faire libérer celui dont ils ont manifestement beaucoup de mal à assumer les largesses passées. Qu’on me permette d’en douter. L’ingratitude, comme chacun le sait, est fille du bienfait. Elle est aussi un gain de temps. »

La résidence de l'ancienne première dame fait partie de la Cité ministérielle, composée des logements de fonctions évacués par les anciens ministres d'Alpha Condé après le coup d'État. Elle est située en bord de mer, près de la corniche nord qui va du quartier Bellevue au Pont du 8 novembre, qui constitue la porte d'entrée du centre-ville de Kaloum.