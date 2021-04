This picture shows seven vials of the Pfizer BioNTech vaccine, at the Pasteur Institute in Paris, on January 21, 2021. / AFP / Christophe ARCHAMBAULT

Nigeria : vers un vaccin local contre le coronavirus ? Le pays travaille sur le développement de deux vaccins contre la covid-19. C’est Boss Mustapha, le patron de la task force présidentielle contre pandémie dans ce pays ouest-africain qui annoncé l’information. ”J_e demande à toutes les agences concernées de fournir le soutien nécessaire et un environnement propice au bon déroulement des protocoles restants pour la certification de ces vaccins, afin d’encourager et de motiver d’autres chercheurs ”_, a-t-il souligné. Le Nigeria a mis la main au porte-monnaie. Le géant ouest-africain a ordonné en janvier, la mobilisation de 25 millions de dollars dans cette perspective. Abuja n’exclut pas aussi de produire des vaccins sous licence à l’image de l’Inde pour AstraZeneca. L’idée pour le pays est de tenir son pari : vacciner 140 de ses 200 millions d’habitants. Pour l’heure, le pays n’a encore reçu que 3,92 millions de doses de vaccins AstraZeneca de l’initiative Covax. Le Nigeria a déjà enregistré environ 163 000 cas de coronavirus pour 2058 décès depuis le début de la pandémie. Partager Facebook

