Nominations du Chef de l’État Bassirou Diomaye FAYE : Le Commissaire Sadio se pose la question sur la pertinence de certains postes »

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé à la nomination de huit (8) nouveaux membres au sein du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA). Une série de nomination qui suscite des questions sur le sens mais aussi sur leurs pertinences. Parmi ces nominations figurent Aoua Bocar Ly-Tall, une sociologue dont l’ascension a suscité une vive controverse, notamment au sein des rangs de Pastef.

Boubacar Sadio, commissaire de police à la retraite, interpelle chef de l’État Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre sur l’importance de la vigilance dans les nominations stratégiques, soulignant les dangers des conseils biaisés et des forces d’inertie au sein de l’administration.

La nomination de Dr Aoua Bocar Ly Tall au Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) fait débat. Nombreux sont des personnes qui se posent la question sur l’importance de ces nominations. Parmi eux, commissaire Babacar Sadio dans un post, demande au Chef de l’Etat » d’être très vigilants et de veiller à l’opportunité et à la pertinence de certaines nominations qui peuvent intriguer et amener certains à se poser des questions sur le sens de leur combat »

Ce dernier a d’ailleurs lancé un alerte au chef de l’État d’être très vigilants et de veiller à l’opportunité et à la pertinence de certaines nominations qui peuvent intriguer et amener certains à se poser des questions sur le sens de leur combat. Il n’y pas pire ennemi que celui qui vous donne une mauvaise orientation sous la forme de conseils vicies, contre-productifs et inopportuns laisse t’il entendre.

Et ce dernier de dire qu’ils veillerons à ce que le Projet ne soit pas dévoyé ; vous pouvez compter sur notre rôle de vigie citoyenne. Le salut du Sénégal passe par votre réussite, et chacun devra y contribuer même en cultivant son petit potager.