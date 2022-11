Non convoqué, Mbaye Diagne clash Aliou Cissé

L’international sénégalais Mbaye Diagne ne fait pas partie de la liste de Aliou Cissé pour la Coupe du monde. L’attaquant a crié toute sa déception sur son compte Instagram. Son message laisse entendre qu’il nourrissait un grand espoir de faire partie du groupe qui doit se rendre au Qatar.

«J’écris ce message car je voudrais vous dire à tous, ma chère famille, et mes chers fans, que je suis très déçu. Je ne peux pas mentir car je suis une personne honnête, je ne m’y attendais pas parce que les injustices ne font pas partie de mon éducation. Merci beaucoup pour tous les messages car votre soutien me donnera la force de continuer à bien faire et de ne pas abandonner. J’aime mon pays je serai le premier fan pour toi comme je l’ai toujours merci beaucoup le Sénégal. Et allez les Lions la Coupe du monde approche. C’était un rêve et je suis fier de moi », a écrit l’attaquant de Fatih Karagumruk (D1 Turquie), auteur de 7 buts et 2 passes en 12 journées de Super Lig.

Dans une vidéo devenue virale sur les Réseaux sociaux, le joueur avait croisé le sélectionneur Aliou Cissé dans une rencontre. Ce dernier lui avait clairement fait savoir que les portes de l’équipe nationale n’étaient pas fermées et qu’il avait 5 mois pour le convaincre avant la publication de la liste du Sénégal pour le Mondial. Aliou Cissé lui a-t-il donné de faux espoirs ? Le débat est ouvert !