Nouvelle nomination: Mame Aby Sèye prend la direction de la DER/FJ

La délégation à l’Entrepreneuriat Rapide Femme et Jeunes a une nouvelle directrice : Mame Aby Seye , nommée mercredi dernier par le président Macky Sall, en Conseil des ministres.

Le Président de la République du Sénégal a, à travers un décret, limogé le désormais ancien Directeur général de la Délégation à l’entrepreneuriat rapid (Der) Papa Amadou Sarr. Ce, suite aux propos outrageants qu’il avait tenus le 08 mars dernier. Il s’agit de Mame Aby Seye, diplômée d’un DESS en urbanisme aménagement avec comme option le management public urbain à l’Institut Français d’Urbanisme et d’un Doctorat en sociologie anthropologie à l’Université de Caen Basse Normandie.

La nouvelle patronne de la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (Der/Fj) dirigeait jusque-là le Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT) d’où elle a été remplacé par Sophie Diallo titulaire d’une Maîtrise en informatique de l’université Gaston Berger de Saint-Louis (nord du Sénégal, à 255 km de Dakar) et d’un Master en systèmes d’informations et réseaux de l’université de Tours, Sophie Diallo a géré quelques postes de responsabilité avant d’être nommée à la tête du 3FPT.