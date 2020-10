Nouvelles révélations de Sall

Cheikh Issa Sall Président du Mouvement Agir avec Macky pour le développement de Mbour et directeur de l’Adm revient à la charge. Le magistrat, qui avait organisé l’audience entre Ousmane Sonko et Mansour Faye, donne plus de détails sur l’audience entre Sonko et Mansour Faye

« Ousmane Sonko est mon ami. Il m’avait sollicité pour rencontrer Mansour Faye pour une audience auprès du chef de l’Etat. En tant que son ami, je me suis arrangé pour une rencontre avec Mansour Faye. Ce dernier l’a finalement reçu dans son bureau. Si c’est Mansour qui sollicitait la rencontre, Sonko l’aurait certainement reçu à son domicile, dans un restaurant ou dans un autre cadre. C’est Sonko qui sollicitait la rencontre. Je ne vois pas de problèmes pour une audience entre deux sénégalais au point que Sonko le nie de manière catégorique que des responsables et militants de son parti en usent de manière négative dans les réseaux sociaux avec des insultes et propos injurieux. Cela m’a vraiment touché. Ce qui est constant c’est que Sonko n’a pas dit la vérité. J’étais un témoin oculaire de la tenue de cette audience qui s’est effectivement bel et bien tenue. Il l’a du reste reconnu quelque temps après. La vérité finit toujours par triompher. Dans ses explications, on a l’impression que Sonko ne respecte pas les sénégalais. Dans ses explications, il a dit qu’il agissait pour le compte du secrétariat honoraire du Syndicat des impôts et des domaines. Un secrétaire honoraire quelle mission peut – il dérouler pour le syndicat ? Son unique rôle c’est de participer au décor lors d’une cérémonie du Syndicat. Lorsqu’il partait dans le bureau de Mansour Faye est ce que le secrétaire en activité, M. Elimane Pouye, était informé ? Est-ce que le syndicat lui avait confié une mission à dérouler dans le bureau de Mansour Faye ? »

« Il a anticipé avec l’affaire Tahibou Ndiaye »

« Il a anticipé avec l’affaire Tahibou Ndiaye pour jouer sur les esprits des Sénégalais. Malheureusement, il ignore que les Sénégalais savent discerner le vrai du faux. Il faut être transparent dans ses actions parce qu’ici tout se sait. Les relations entre Sonko et Tahibou Ndiaye ne sont plus un secret de polichinelle. C’est lui-même qui en a parlé : il a reconnu avoir payé les avocats qui ont défendu Tahibou Ndiaye. Il l’a dit dans une émission avec le journaliste Pape Alé Niang. Alors que cette action envers l’ancien Directeur du Cadastre est largement opposée aux valeurs actuelles qu’il défend. Dans ce dossier, il voulait que le président Macky Sall fasse pression auprès de la justice pour épargner Tahibou Ndiaye dans la traque des biens mal acquis. En ma connaissance, c’est Tahibou Ndiaye, seulement, qui avait paraphé un procès-verbal de médiation pour payer. Si toi qui estime être le mieux instruit, la personne la plus clean et tu négocie pour une personne qui a reconnu avoir fait des malversations, c’est grave et contraire aux valeurs actuelles que tu défends.3

« Yakham qui a sorti l’audio a assumé ses responsabilités. Si vous le lui demandez, il vous révélera ses sources. Ce qui est constant, c’est Sonko qui avait donné son autorisation de donner les preuves de cette audience. Ousmane Sonko n’a jamais occupé la fonction de Directeur dans l’administration ni chef de Division ; il n ‘a jamais été Directeur de cabinet ou Secrétaire général ou ministre. Durant ses 15 années dans l’administration, il n’a jamais dirigé deux personnes. Il ne peut pas donc dire qu’il est plus clean que nous ou qu’il est plus compétent que nous pour disposer de plus de moyens de faire de la politique ».

Cheikh Dionne (Stagiaire)