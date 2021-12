« Ce qui fait ma particularité musicale »

Boute-en-train ! Ne comprenez pas un sac à paroles, mais un sac à idées. C’est l’impression qui fleure quand on discute avec Obree Daman, un jeune talent qui, s’il n’est pas encore confirmé par la production, a une claire idée de la voie où peut le conduire sa voix. Artiste au sens original du terme, il est habité par son art, imbu même du don dont il dit être doté par le Seigneur. Toujours est-il que la critique et les esprits compétents ne s’y sont pas trompés, avec sa participation à l’émission The Voice Afrique. Une consécration ? Non, dit Obree, plutôt une incitation à réaliser ses projets qu’il voit en sons et en rythmes.

Musique…

Obree Daman, c’est quoi le fin mot de ce nom ?

A l’état civil, je me nomme Oumar Gueye Samb. Obree Daman, mon nom d’artiste, chanteur, créateur de musique, me vient de mes amis d’enfance. Obree est en rapport avec une chanson que j’aimais beaucoup déclamer pour ma maman. Daman me vient d’un ami qui m’appelait The man.

C’est quoi votre histoire avec la musique ?

Une longue idylle. J’ai grandi dans un environnement où la musique occupait une très grande place. Ma grand-mère en était folle, elle en écoutait de tous les genres. Grandir avec mes deux grands-parents m’a beaucoup apporté dans tous les domaines. Je chante depuis le bas âge et la musique occupe une très grande place dans ma vie. La musique c’est la vie, l’amour, un moyen d’expression pour l’être humain. Quand j’y pense, la vie m’a motivé à faire de la musique, la musique également me motive à vivre.

Comment avez-vous travaillé votre voix, vous avez fait des cours de chants ?

Je n’ai pas pris de cours de chants, encore moins fait des exercices vocaux pour ma voix. Je fais tous les jours de la musique. Quand ce n’est pas le chant, c’est ma guitare. Je chante tout le temps, j’aime la musique.

Est-ce à dire que cela a toujours été facile ?

Mes débuts n’étaient pas du tout faciles. Mais j’ai fait en sorte d’avoir, dans un premier temps, du matériel. Pour la petite histoire, j’économisais, pendant les vacances scolaires, je faisais de petits métiers, histoire d’avoir un peu de rentrées d’argent. « Khosslouman la yague done » (il rigole) ! Avec ces économies, je me suis payé une guitare et c’est de là que tout est parti. J’ai participé à un concours dit LNS en 2016. Il y avait 300 participants et je fus le vainqueur. Un mois plus tard, j’ai été contacté par l’émission francophone The Voice Afrique.

Dites-nous en un peu plus sur votre style musical…

A vrai dire, je n’arrive toujours pas à catégoriser ma musique. Tout ce que je peux dire c’est que je fais de la musique et la musique que je fais, elle est mienne, c’est mon inspiration, ma vie, mes rencontres, mes voyages, ce que je vois ou aime voir, mes pensées. Je n’ai pas de style de musique (Il insiste), ou je dirais plutôt que j’ignore le style de musique que je fais. Je fais de la musique, celle du monde, une musique qui, je l’espère, peut être écoutée et appréciée de tous.

C’est ce qui fait votre particularité ?

Ma particularité, c’est ma langue, ma culture, ma vie, Dieu nous a tous doté de quelque chose et c’est ce don divin que j’ai exploité et transformé en particularité musicale. Ma particularité se reflète dans ma musique, c’est Obree Daman, Obree l’homme (dit-il fièrement).

Peut-on s’attendre à des featuring avec d’autres, en dehors d’Ashs The best ?

Oui bien évidemment ! Il y a Gaston par exemple. Je ferai plein de featuring avec des artistes locaux ou internationaux. Avec la musique, on peut faire pas mal de collaborations. Sinon je me vois bien faire un featuring avec Youssou Ndour. Actuellement, je travaille sur un projet avec Dip Doundou Guiss. Que les Sénégalais se préparent !

Vous êtes l’interprète de « Tollouway », quel en est le message ?

Tollouway, c’est un single paru en 2014-2015. Le message consiste juste à dire dans la vie, quel que soit le niveau ou tu te situes, tu te dois de toujours rendre grâce à Dieu, c’est très important, quelles que soient aussi les difficultés auxquelles tu fais face. Dans la vie, on a le pouvoir d’améliorer ou de changer. Quand on a le pouvoir de changer, faisons-le de la plus belle des manières, les difficultés ne doivent pas nous rendre méchant, encore moins envieux. Tollouway this is how I live (c’est comme ça que je vis), c’est ma façon de voir les choses. J’ai essayé d’être le maximum positif pour faire passer le message, pour que les gens, à leur niveau, puissent se rendre compte des choses, même s’ils ne pensent pas comme moi.

Vous avez participé au show télévisé The Voice Afrique Francophone. Comment ça s’est passé ?

The Voice Afrique francophone a été une très belle expérience pour moi. L’émission m’a permis de rencontrer pas mal d’artistes, des grands de surcroît, de voyager, entre autres. Une expérience que je ne suis pas prêt d’oublier, ça fait partie de moi, du début de ma carrière. Je suis très heureux d’y avoir participé et qui sait, peut-être que si j’en avais encore l’occasion j’y aurais à nouveau participé.

Comment avez-vous atterri à Golden ?

J’avais fait la rencontre du réalisateur et du producteur de Golden, alors que je tournais dans un film avec des Espagnols. Et la seconde fois, je les ai rencontrés lors d’un festival. Par la suite, ils m’ont contacté et m’ont fait part du projet qui m’a plu. J’interprète le rôle de Khalil Gueye, un artiste, un enfant incompris, très proche de sa famille, un personnage qui me correspond plutôt bien.

Quels sont vos projets ?

Présentement, je travaille sur un projet intitulé Bantou balai. Un magnifique projet qui se trouve être mon premier album solo et qui sortira au mois de mars 2022. Mais un single sera disponible aujourd’hui, il s’appelle Bideew.

ANNA THIAW