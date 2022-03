Offense aux chrétiens : Imam Sall à la SR

Le Conseil National du Laïcat et l’église, après de vives protestations et condamnations, interpellent le CNRA et exigent des excuses publiques de l’Imam Serigne Lamine Sall qui s’est attaqué aux “fondements de notre croyance”.

L’Eglise catholique du Sénégal qui va vers le dépôt d’une plainte, tiendra un point de presse ce mardi.

Les propos d’une rare violence agressive ont été aussi dénoncés par le CNRA qui a constaté des “manquements inacceptables à la réglementation. non sans mettre en demeure WALF TV de prendre, entre autres, les mesures appropriées pour mettre un terme définitif à de pareils manquements.

La Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH) a condamné des “propos outrageants, de nature à remettre en cause la cohésion nationale”.

Le Groupe Walfadjri avait sorti un communiqué pour présenter ses excuses à la Communauté Catholique. De même que son “chaleureux invité qui, via un audio, déclare qu’il n’a jamais eu l’intention de manquer de respect à la Communauté Catholique, à qui il présente ses excuses…