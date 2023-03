Offenses faites aux institutions de l’Etat: Waly Diouf Bodian, membre du protocole de Sonko, placé sous mandat de dépôt

Waly Diouf Bodian, membre du protocole du leader de Pastef Les Patriotes Ousmane Sonko, arrêté depuis dimanche dernier, a été placé sous mandat de dépôt hier mercredi, par le juge du 3e cabinet. Ce dernier a pris cette décision sur la base de l’article 80 du code pénal qui réprime les offenses faites aux institutions de l’Etat.

Après une visite rendue à leur camarade Waly Diouf Bodian détenu au Commissariat central de Dakar pour s’enquérir de sa situation, les membres du bureau exécutif national du Syndicat autonome des agents des Impôts et des Domaines (SAID), confient avoir trouvé un homme « physiquement affaibli ». Libération qui donne l’information dans sa parution de ce mercredi, renseigne que 26 dossiers ont été transmis au juge du 6e cabinet.

Pou rappel, le Bureau exécutif national (BEN) du Syndicat Autonome des agents des Impôts et Domaines (SAID) qui a rendu visite lundi à leur camarde, a annoncé via un communiqué, la tenue d' »Assemblée générale extraordinaire le mercredi 29 mars 2023 à 14h aux fins d’informer les membres et d’adopter une stratégie de lutte pour la libération » de M. Bodian.

Par la même occasion, il a informé avoir trouvé « un homme physiquement affaibli ». Non sans révéler que leur camarade a fait « l’objet de violences physiques lors de son arrestation. Il a aussi inhalé un produit non identifié qui lui cause des vertiges et des douleurs en sus des difficultés respiratoires dont il souffre ».