Officiel : Le Royaume Uni, l’Australie et le Canada reconnaissent l’État de Palestine

Le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie ont annoncé, ce dimanche 21 septembre, la reconnaissance officielle de l’État de Palestine. D’autres pays comme le Portugal et la France ont, eux aussi, prévu de reconnaître l’État Palestinien.

Cette reconnaissance intervient à la veille d’un sommet à l’Assemblée générale des Nations Unies, co-présidé par la France et l’Arabie saoudite, consacré à l’avenir de la solution à deux États.

De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté ces annonces, estimant qu’un État palestinien mettrait “en danger l’existence d’Israël”.