Onu: Le plaidoyer de Macky pour l’Afrique

Depuis la tribune des Nations-Unies, le chef de l’Etat, Macky Sall est monté au créneau, ce vendredi, pour aborder plusieurs sujets d’ordre énergétique, sécurité, sanitaire…

Nos pays qui subissent déjà le poids écrasant de l’échange inégal ne saurait porter le fardeau d’une transition énergétique inéquitable. J’appelle par conséquent aux mécanismes de financement du gaz comme énergie de transition

Mais nos pays ne peuvent réussir la transition énergétique et renoncer aux schémas pollueurs des pays industrialisés, sans une alternative viable, juste et équitable. L’exploitation du gaz naturel comme énergie de transition doit être soutenue.

Condition de la femme dans le monde

Sur la condition féminine dans le monde, le président Macky Sall, qui reconnait certes les progrès accomplis, mesure le long chemin qui sépare de l’objectif d’élimination de toute forme d’inégalité, de discrimination et violences contre les femmes et les filles.

& ;

Souveraineté, de coopération et de diversité

Les temps sont assurément difficiles et incertains. Mais nous devons garder espoir, comme le suggère le thème de notre session.

Pour ce faire, il nous faut agir en nous souvenant que les Nations-Unies ont été bâties sur la promesse d’un monde meilleur régi par les principes de souveraineté, de coopération et de diversité des peuples. C’est la foi en ces idéaux qui réunit en ce lieu, les représentants des peuples depuis 76 ans. En conséquences, chaque porté à la souveraineté, à la coopération et à la diversité, est une une entorse faite aux idéaux communs et à notre raison d’être ici.

Santé

En dépit de ces efforts appréciables, la fracture entre pays vaccinés, au Nord, et non vaccinés, au Sud, ne cesse de s’élargir ; ce qui ne fera que retarder l’éradication de la pandémie et le retour à une vie normale pour tous. Le chacun pour soi ne nous sortira pas de la pandémie.

L’urgence est aussi dans la lutte contre les effets sanitaires, économiques et sociaux dévastateurs de la pandémie.

Le Sénégal a opté pour une gestion transparente de la maladie dès le premier cas testé positif, le 02 mars 2020, en publiant au quotidien l’état de la situation.

En outre, nous avons déployé près de 2 milliards de $ pour soutenir les ménages, les entreprises, les travailleurs et notre diaspora, relever considérablement notre plateau médical, assurer la gratuité des tests et des soins, et acquérir des vaccins.