Organisation de cérémonies sur la voie publique : Le gouverneur de Dakar brandit la cravache

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans une note en date du 07 octobre, le gouverneur de la région de Dakar a tenu à informer l’opinion que l’utilisation de la voie publique à des fins privées ne peut se faire qu’à titre exceptionnel. L’autorité administrative précise que cette utilisation doit être précédée d’une demande adressée à qui de droit trois jours avant l’organisation de la cérémonie. Dans sa note, le gouverneur rappelle que le non respect de cette procédure expose aux contrevenants à des sanctions qui peuvent aller jusqu’à des poursuites judiciaires et invite les préfets, sous préfets, délégués de quartiers, maires et forces de sécurité à veiller au respect strict de ces règles.

Voici l’intégralité de la note

Le Gouverneur de la région de Dakar informe qu’il a été constaté, ces derniers temps, la tenue de cérémonies publiques à caractère familial ou traditionnel (baptêmes, mariages et autres évènements similaires) sur la voie publique sans déclaration préalable, entrainant des perturbations de la circulation, des nuisances sonores et des risques pour la sécurité publique. Le Gouverneur rappelle à l’ensemble des populations que la voie publique est un espace commun destiné à la libre circulation des personnes et des biens. Son utilisation à des fins privées ne peut se faire qu’à titre exceptionnel. A cet égard, il porte à la connaissance des populations que, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, toute occupation de la voie publique, à quelque titre que ce soit, doit être préalablement déclarée à l’autorité administrative compétente, au moins trois (03) jours avant sa tenue. Il est également rappelé que les cérémonies en plein air ne peuvent utiliser de sonorisation qu’après autorisation spéciale de l’autorité administrative. Le non-respect de ces obligations expose les contrevenants aux sanctions prévues par la loi, incluant l’interruption immédiate de la manifestation et d’éventuelles poursuites. Le Gouverneur en appelle ainsi au sens civique et à la responsabilité de tous pour veiller au respect strict de ces dispositions, qui visent à garantir la sécurité des personnes et des biens, à préserver la libre circulation ainsi qu’à assurer la bonne cohabitation entre usagers de l’espace public. Il exhorte, par ailleurs, les Préfets, Sous-préfets, Maires, Délégués de quartier, ainsi que les forces de sécurité à veiller à l’application rigoureuse de ces règles.

Fait à Dakar, le mardi 07 octobre 2025