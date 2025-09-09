Uploader By Gse7en
Ousmane Sonko en séance de travail avec le ministre émirati en charge des affaires africaines

9 septembre 2025 Actualité


Ce mardi 9 septembre 2025, le Premier ministre Ousmane SONKO a reçu le ministre émirati chargé des Affaires africaines, Sheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan. Les deux personnalités ont eu une séance de travail au cours de laquelle plusieurs aspects des relations bilatérales entre le Sénégal et les Émirats ont été abordés. Le Premier ministre est en visite officielle aux Émirats Arabes Unis.

