OUSMANE SONKO TACLE LAT DIOP ET ALIOU SALL

«Un fonctionnaire milliardaire est un voleur »« Non à l’achat de conscience », a semblé dénoncer Ousmane Sonko. Ce dernier n’a pas été tendre avec Lat Diop et Aliou Sall, candidats à Golf sud et à la ville de Guédiawaye.

Venu soutenir Khadija Mahécor Diouf dans le cadre de son lancement de programme, Ousmane Sonko n’a pas manqué d’égratigner Lat Diop, le candidat de la coalition Benno bokk yaakar à la mairie de Golf sud et la tête de liste de ladite coalition, Aliou Sall, candidat à la ville de Guédiawaye. Pour Ousmane Sonko, « tout fonctionnaire qui viendra vous dire qu’il est milliardaire est un voleur. » La campagne bat son plein. Hier, les leaders de Yewwi se sont invités au meeting de Khadija Mahécor. Ahmet Aidara, candidat à la ville de Guédiawaye, Malick Gackou, Ousmane Sonko, entre autres, se sont mobilisés pour donner un coup de pouce à leur « sœur ».

Profitant de cette occasion, Ousmane Sonko a taclé Aliou Sall en déclarant que « depuis qu’il est accusé d’enrichissement avec le Pétrole et le gaz, la justice ne l’a jamais convoqué. Pour le cas Aliou Sall, n’eut été son frère Macky Sall, il serait en prison à l’heure qu’il est. » Ousmane Sonko n’a pas manqué de jeter quelques piques à Lat Diop qui, selon lui, se targue d’être milliardaire. « Je connais l’homme qui cherche à gagner la mairie de Golf sud. Je le connais pour avoir été à l’Enam (Ecole nationale d’administration et de magistrature). Il est passé par la petite porte car étant le dernier de la classe. Donc, tout fonctionnaire qui viendra vous faire miroiter des millions et des milliards, sachez que c’est un voleur. J’ai travaillé au sein de l’administration et je n’ai pu en avoir », dit Ousmane Sonko. Et d’ajouter : « Allez dans mon compte, vous n’y trouverez même pas 500 mille Fcfa.

Entre la ville de Guédiawaye et la commune de Golfs, si vous voulez que Macky perde le pouvoir en 2024, il faudra voter contre Aliou Sall. Il sera traduit devant la justice. »