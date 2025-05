Ouverture de la troisième édition de la conférence interparlementaire régionale africaine : Le Sénégal représenté par les députés Rokhy Ndiaye et Saye Cissé

Partager Facebook

La troisième édition de la Conférence interparlementaire régionale africaine, placée sous le thème « Famille, souveraineté et valeurs », s’est ouverte vendredi 9 mai à Entebbe, en Ouganda. Le Sénégal y est représenté par une délégation parlementaire conduite par la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Madame Rokhy Ndiaye, accompagnée de la députée Saye Cissé. Lors de la cérémonie d’ouverture tenue à la State House d’Entebbe, le président ougandais Yoweri Museveni, qui a présidé la rencontre, a lancé un appel fort aux dirigeants africains. Il les a exhortés à résister aux idéologies étrangères qu’il considère comme des menaces aux fondements familiaux et culturels du continent. Il a également plaidé pour que cette résistance s’accompagne d’une volonté accrue d’intégration économique et politique, gage d’un avenir souverain et prospère pour l’Afrique.