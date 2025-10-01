Palais : La ligue des imams et prédicateurs du Sénégal reçue par le Président Diomaye

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce jour en audience une délégation de la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal, composée de l’Imam Ahmed Dame Ndiaye, de l’Imam Fadilou Tall et de l’Imam Ismaïla Ndiaye.

Cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur des questions essentielles liées à la paix, à la concorde nationale et à la promotion des valeurs spirituelles qui fondent l’unité de la Nation.

La Présidence de la République salue l’engagement constant des guides religieux dans la préservation de la cohésion sociale et réaffirme son attachement à un dialogue permanent avec les autorités spirituelles, garantes de stabilité et de solidarité au service du peuple sénégalais.