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Palmarin mise sur l’aquaculture marine !

11 octobre 2026 Actualité

En marge du SIAQ – Salon International de l’Aquaculture le Maire de Palmarin, Mam Singui Sarr, a présenté le projet aquacole pilote de l’ANA (Agence Nationale de l’Aquaculture) à Palmarin.

Un projet de 4 milliards FCFA avec 2 cages pilotes déjà installées, extensible à 20 voire 40 cages. Une première au Sénégal et en Afrique de l’Ouest pour l’aquaculture en mer.

Réalisé avec l’appui de l’Ambassade d’Espagne et des partenaires espagnols et italiens, le site de Palmarin a été choisi pour ses conditions exceptionnelles : profondeur, température, courant et pH.

Pour le maire l’objectif est clair: C’est un projet pour les populations d’abord. La pêche de capture ne marche plus, il faut des alternatives. C’est pour former les jeunes, les femmes, créer de l’emploi local, lutter contre l’émigration irrégulière et renforcer la souveraineté alimentaire.

Le lancement de l’écloserie et des premiers alevins est prévu d’ici 2 à 3 mois. À terme, les cages seront remises aux coopératives locales.

 

Un projet phare à la fois alimentaire, économique et touristique pour Palmarin !

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