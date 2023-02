Panel sur l’école: les enseignants républicains louent les efforts de Macky dans le domaine éducatif

En prélude au Conseil présidentiel décentralisé prévu à Thiès, le Mouvement National des Enseignants Républicains (MNER) a initié un grand panel axé sur le thème: »L’école dans la vision et l’action du Président Macky Sall: bilan d’étape et perspectives 2024″. Cette rencontre présidée par le Ministre de l’Education Nationale a vu une forte mobilisation des membres de cette structure du parti présidentiel, l’Alliance Pour la République

(APR). A en croire Mme Maïmouna Cissokho Khouma, Coordonnatrice du MNER: »

L’éducation est au cœur de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Il sait plus que quiconque que l’émergence passe impérativement par des ressources humaines de qualité et, par conséquent, une école de qualité. Il attache beaucoup de valeurs aux principes: »Une école de qualité,

une école pour tous,une école stable,viable et pacifiée », a laissé entendre la Directrice de l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case-des-Tout-

Petits. Et elle poursuit: »Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’animation de notre mouvement (

« feusseul dieuf ») conformément aux orientations de notre Président . Aujourd’hui, il urge d’aller vers la base et vulgariser les actions du Gouvernement dans le secteur. On peut en citer, la construction de salles de classe, de collèges de proximité, de blocs scientifiques et techniques, de « Daaras » modernes, le recrutement de milliers d’enseignants, l’amélioration de l’environnement des apprentissages par des équipements importants, le développement d’outils numériques,etc. » Présents à cette rencontre, le ministre de l’éducation nationale le Dr Cheikh Oumar Anne et l’ancien Ministre de la Santé Abdou Fall, un des soutiens de la mouvance présidentielle à Thiès, se sont aussi félicité de la tenue de ce panel et ont salué l’engagement de qualité des enseignants républicains . Les enseignants républicains de la région de Thiès se sont, eux aussi, engagés pour une large victoire de Macky en 2024.

