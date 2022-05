Papa Demba Bitèye : un espoir sûr pour Kaolack ! Par Abdoul Aziz Ndiaye *

M.Papa Mademba Bitéye est un homme d’un leadership incontestable . Voilà quelqu’un de digne de confiance et qui est toujours à l’écoute des populations du Saloum. Son Excellence le Président Macky Sall ne s’est pas trompé donc en lui confiant les reines de la SENELEC où il est entrain d’ abattre un travail remarquable . Cette réussite du Directeur Général Bitéye est un honneur et une fierté pour tous les fils du Saloum. Sa générosité est ressentie partout . Il aide sans bruits . le réseau électrique du département de Kaolack, en particulier, et du Sénégal en général, est entrain de connaître une réelle densification grâce à l’ingéniosité de cette belle compétence. Dans beaucoup de villages et, comme le veut son Excellence le Président Macky Sall, les ténèbres sont devenues un vieux souvenir. Appréciant la capacité de Monsieur Pape Mademba Bitéye à rassembler et unir autour de lui l’essentiel les responsables départementaux, nous nous engageons donc à le soutenir pour impulser une politique inclusive performante juste et solidaire et ce, pour le triomphe de la mouvance présidentielle aux législatives dans le département de Kaolack.

Abdou Aziz Ndiaye, responsable politique APR à Ngothie ( département de Kaolack)