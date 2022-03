Parrainage: La coalition Wallu exige sa «suppression immédiate»

Les souteneurs d’Abdoulaye Wade réunis autour de la coalition Wallu Sénégal digèrent mal le retour du parrainage dans le cadre des élections législatives. Ils réclament le prolongement des inscriptions sur les listes électorales.

Après la coalition Yewwi, et celle de Benno bokk yaakar, c’était au tour de la coalition Wallu de faire face à la presse. Selon Abdoul Mbaye, le parrainage ne devrait pas refaire surface. « Notre pays ne peut pas continuer de piétiner sa signature au niveau sous régional, régional et international. La remise en cause de la décision de la CEDEAO s’inscrit dans ce cadre », affirme ce dernier. Dans le même ordre d’idée, il note qu’

« un délai de six mois, à compter de la date de notification, a été signifié à l’Etat pour le retrait du système de parrainage. C’est pourquoi, Wallu Sénégal dénonce avec la dernière énergie toute « tentative de forcing » et exige la « suppression immédiate » du parrainage.

S’agissant des inscriptions sur les listes électorales, la coalition exige « le prolongement des inscriptions pour permettre aux primo-votants d’user de leur droit. L’Etat ouvre la révision du fichier pour des délais limités dans le temps et géographiquement », a notifié Abdoul Mbaye.

A l’en croire, le fichier n’est pas vidé de ses irrégularités, de fraudes, l’existence de données biométriques frauduleuses, le refus de mettre à disposition le fichier avant les élections, des périodes très courtes. « L’exemple des fraudes massives dans la ville de Pikine démontrent à suffisance un manque de transparence pendant les élections locales », dit-il. Abdoul Mbaye doute que les élections législatives puissent se tenir dans des conditions optimales. « Les conditions ne sont pas réunies pour garantir des élections législatives ou- vertes et transparentes au mois de juillet prochain et menacent la stabilité du Sénégal », averti Abdou Mbaye.

MOMAR CISSE