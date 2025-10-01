Uploader By Gse7en
Partenariat : Signature d’une convention entre le FHS et la coopérative des routiers sénégalais d’Europe

1 octobre 2025 Actualité

Le Fonds pour l’Habitat Social (FHS) a signé, ce mardi 30 septembre 2025, une convention d’entente avec la Coopérative des Routiers Sénégalais d’Europe, qui regroupe des membres de la diaspora installée en Italie, Luxembourg, France, Suisse et Espagne.

À cette occasion, monsieur Ibrahima Diop, administrateur du FHS, a réaffirmé l’engagement du Fonds à faciliter l’accès au logement pour la diaspora à travers les mécanismes de garantie et de bonification.


Cette signature s’inscrit dans le cadre du Programme National d’Accès au Logement et au Renouveau Urbain (PNALRU), qui accompagne la politique gouvernementale de promotion de l’habitat social et inclusif.

