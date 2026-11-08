Pastef Linguère: La coordination départementale dément le parti kiiray et demande au ministre Idrissa Samb d’apporter des preuves

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C’est la réponse du berger à la bergère. Vingt quatre heures après la conférence de presse tenue à Dahra par le parti présidentiel, hier samedi 7 novembre 2026 ,c’est autour du parti pastef départemental de Linguère qui a rénunit tous ses ténors locaux pour démentir le ministre Idrissa Samb et ses camarades de parti Kiiray. En effet, selon l’honorable députée Saye Cissé, les accusions d’Idrissa Samb ne sont pas fondées et demande à ce dernier d’apporter des preuves de ce qu’il.a avancé sur l’actuel président de l’assemblée nationale .Poursuivant ,la parlementaire Saye Cissé de demander également au ministre Idrissa Samb de.publier les textes et les.pièces qui fondent ses affirmations. A l’en croire, la majorité parlementaire veut sortir durablement le pays de la vulnérabilité. Et Saye Cissé de souligner que les députés de pastef oeuvrent pour un budget mesuré et une action publique qui soutendent des résultats concrets.<< Nous évaluons réforme par réforme er non des manipulations et contreverités qui ne mènent à nulle part >> dixit Saye Cissé .S’adressant au ministre Idrissa Samb, Saye Cissé << Vous avez remis en cause l’intégrité et l’engagement des personnes qui pour chaque jour travaillent pour.le rayonnement du Djoloff.>> L’ honorable Saye Cissé s’adressant cette fois ci à Idrissa Samb << Le président El Hadji Malick Ndiaye est un homme d’honneur ,loyal qui a démontré son détachement à l’égard des avantages matériels . J’invite à plus de retenue le ministre Idrissa Samb .>> Dans son face à face avec les journàistes, Saye Cissé déclare qu ’Ousmane Sonko a publié sa gestion des fonds contrairement au mentor d’Idrissa Samb qui refuse tout encadrement des fonds.S’agissant des bourses familiales Saye Cissé de soutenir que la solidarité n’exclut pas le contrôle .Parlant du rejet.de la LFR 2026 , d’après la parlementaire Saye Cissé, cela n’efface pas la LFI pour 2026 car celle ci demeure applicable sous réserve des modifications régulières intervenues au cours d’examen.

<<Personne ne nous doit des leçons de dévouement et nous allons continuer notre engagement et determination en vers les populations et ce dans l’unité et la responsabilité avec notre leadership Ousmane Sonko pour un Sénegal de développement >> renchérit Saye Cissé.

Quant à Mayoro Ndao conseiller technique à l’assemblee.nationale, dans son intervention, n’a pas été tendre avec le ministre Idrissa Samb tout en disant que trop c’est trop et que le ministre Idrissa Samb n’a qu’à arrêter.A l’en croire El Hadji Malick Ndiaye n’est pas égale à Idrissa Samb .Selon toujours Mayoro Ndao,<< pourtant Idrissa Samb a toujours chanté le leadership du président El Hadji Malick Ndiaye, hélas.aujourd’hui il tente de ternir l’image de l’actuel premier vice président de l’assemblée nationale ça ne passera pas>> avertit- il.

Concernant Khar Ndoffène Diouf Ex chef de cabinet d’El Malick Ndiaye alors qu’il était ministre, se dit surpris et déçu des déclarations du ministre Idrissa Samb. En clair ,selon Khar Ndoffène Diouf, Idrissa Samb n’a jamais financé la campagne de Pastef dans le département de Linguère seulement il a eu à participé financièrement

. Pour Aliou Diop ancien attaché de cabinet d’El Malick Ndiaye , rien ne vaut la dignité d’une personne non sans ajouter qu’El Malick Ndiaye est un homme digne, loyal, qui aime son Djoloff et personne ne peut détruire son image au vu de tout ce qu’il a fait pour son terroir et aussi pour le compte du pays.

De rappeler qu ’étaient présents à la rencontre tous les responsables politiques de pastef du département de Linguère, les jeunes, les femmes, les personnes du troisième âge, les chargées de mission Ndèye Djodjo Ndiaye, Nene Monsieur Ba au menu démonter les déclarations récentes du ministre Idrissa Samb et son parti dans le Djoloff.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)