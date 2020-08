Pays occidentaux, Etats-Unis… Quand le racisme institutionnel gagne du terrain

La mort de Georges Floyd le 25 mai dernier à Minneapolis dans le Minnesota aux Etats-Unis a fait prendre conscience au monde entier de la gravité et de l’acuité du racisme institutionnel qui s’est institué dans toutes les sociétés occidentales et aux Etats-Unis.

Les violences contre les minorités surtout les afro-américains aux Etats-Unis et les difficultés d’intégration des immigrés en Europe posent de sérieux problèmes de société sur lesquels il est important de cogiter en profondeur.

Le racisme inonde malheureusement toutes les sphères de ces sociétés. Et ce qui est grave, c’est qu’il est devenu institutionnel parce qu’incarné en haut lieu par les Etats et leurs démembrements.

Par exemple, la mort de Lamine Cissé aux Etats-Unis, fils d’un diplomate gambien dans l’Etat de Géorgie a engendré de nombreuses frustrations. Car, il n’y a pas eu de prompte réaction de la Police malgré les protestations de l’Ambassade de Gambie.

Pis, le Président Donald Trump n’avait pas hésité, en janvier 2018, à considérer les pays africains comme des ‘’Etats de merde’’.

En Europe, la montée en puissance du populisme avec comme soubassement les théories racistes et xénophobes inquiètent beaucoup les pays du sud notamment africains dont les ressortissants en sont souvent les victimes. Ce qui n’est pas tolérable à ce propos, c’est que les théories racistes et xénophobes sont souvent transformées en politiques de gouvernement.

Ainsi, l’extrême droite qui arrive petit à petit au pouvoir dans un processus inéluctable dans de nombreux pays occidentaux, développe une forme de radicalisme qui rappelle celui des extrémistes musulmans.

C’est dire que toute forme d’intolérance est à bannir. Et quand elle est d’origine étatique, elle devient intolérable.

C’est pourquoi, après le cas tragique de Georges Floyd, les Etats-Unis et le monde entier doivent amorcer une prise de conscience planétaire sur le racisme.

Ainsi, des forums, discussions de toutes sortes sur le racisme peuvent être organisées par les Nations-Unies, l’Union africaine, la CEDEAO, l’Union européenne et d’autres organisations similaires pour les bannir à jamais sur la surface du globe.

Il en est de même des politiques néocoloniales, la source de tous les maux dont souffrent les pays africains. La France et certains anciens colonisateurs exercent sur certains Etats une forme de tutelle inacceptable parce que le but est justement de continuer à exercer leur domination pour une exploitation des ressources et un contrôle de l’exercice du pouvoir.

Dans cette dynamique, l’esclavage considéré comme crime contre l’humanité et le racisme institutionnel qui est en vogue doivent être perçus dans les pays occidentaux et aux Etats-Unis comme des maux profonds dont souffrent ces sociétés. Seule cette prise de conscience pourra ainsi permettre aux Etats ainsi concernés de prendre leurs responsabilités et, pourquoi pas, d’envisager la possibilité de rémunérer les pays qui en ont souffert. Un vieux débat qui n’est sans doute pas sans fondement.

Des initiatives comme celle de la ‘’Fondation Gorée’’ doivent aussi être encouragées et multipliées.

La mort de Floyd et de bien d’autres sera sans doute le déclic pour l’amorce d’une lutte réelle pour arriver à mettre en place une société mondiale égalitaire où ce qui va distinguer les sociétés et les individus, c’est le mérite.

Georges E. Ndiaye