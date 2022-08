Perchoir : Ahmet Aïdara persiste

Le leader du mouvement «Guédiawaye la BokK» s’estime plus légitime que n’importe quel autre leader de l’Inter-Coalition Yewwi-Wallu pour porter la candidature de l’opposition pour le Perchoir. Et il n’entend renoncer pour aucun motif, et surtout pas pour un strapontin de vice-président.

Et pour prouver le sérieux de ladite candidature à la présidence de l’Assemblée, Ahmed Aïdara a l’intention de tenir un point de presse aujourd’hui ou demain, pour en informer l’opinion. Les membres de son cabinet indiquent que le point de presse a été repoussé à la demande expresse de Khalifa Ababacar Sall.

Le leader de Taxawu a rencontré M. Aïdara pour l’implorer d’attendre la réunion des leaders de l’inter-Coalition qui doit se tenir cette après-midi, et dont l’un des points de l’ordre du jour sera cette question de la candidature au Perchoir. Le maire de Guédiawaye s’est rangé aux arguments de son aîné, «par respect».

Et a accepté de reporter son annonce.

Mais report ne signifie nullement renonciation pour le député-maire de Guédiawaye. Ahmed Aïdara et ses partisans font valoir qu’il n’y a pas plus légitime que lui au sein de l’inter-Coalition, pour occuper la présidence de l’Assemblée. Ils font remarquer que sur les 19 membres du Conseil des leaders, il est le seul à avoir été élu député, en plus de sa qualité de maire d’une grande agglomération.