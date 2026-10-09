Philippe Maguilen Senghor sous les eaux : jusqu’à 350 millions FCFA de pertes

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Les inondations qui ont frappé le centre de santé Philippe Maguilen Senghor de Yoff ont lourdement endommagé les équipements médicaux. Les premières estimations font état de pertes pouvant atteindre 350 millions de francs CFA.

Interrogé par L’Observateur, Alioune Diatta, chargé de la Communication et comptable matière, évalue les dégâts à 150 millions pour le laboratoire et entre 170 et 200 millions pour la radiologie. Plusieurs équipements sont désormais hors d’usage. Une partie de ces équipements avait été acquise sur fonds propres par la structure grâce à ses recettes.