Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
Breaking News
thumb 1260x800 6ac890a343057 bWRxuxjyLF

Philippe Maguilen Senghor sous les eaux : jusqu’à 350 millions FCFA de pertes

9 octobre 2026 Actualité

 

Les inondations qui ont frappé le centre de santé Philippe Maguilen Senghor de Yoff ont lourdement endommagé les équipements médicaux. Les premières estimations font état de pertes pouvant atteindre 350 millions de francs CFA.

 

Interrogé par L’Observateur, Alioune Diatta, chargé de la Communication et comptable matière, évalue les dégâts à 150 millions pour le laboratoire et entre 170 et 200 millions pour la radiologie. Plusieurs équipements sont désormais hors d’usage. Une partie de ces équipements avait été acquise sur fonds propres par la structure grâce à ses recettes.

Tags

Vérifier aussi

images

SICAP SA : Passation de service officielle entre Mouhamadou Moctar Magassouba et Ibrahima Barry

Une nouvelle ère s’ouvre pour la Société immobilière du Cap-Vert (SICAP SA). La cérémonie officielle …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved