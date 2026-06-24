Placement en garde à vue du journaliste Mor Mbaye Cissé de Seneweb : Seydi Gassama assène ses vérités

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Le placement en garde à vue de Mor Mbaye Cissé, journaliste à Seneweb, fait du bruit. Aussi bien dans la corporation que dans la société civile, des voix se lèvent pour réclamer sa libération pure et simple. Ce mercredi, Seydi Gassama s’est prononcé sur la question.

«L’engagement d’un Etat en faveur de la bonne gouvernance et des droits humains ne peut être crédible lorsque les journalistes sont harcelés, poursuivis et détenus», a asséné le responsable de la section sénégalaise d’Amnesty International. Pour lui, l’Etat du Sénégal doit dépénaliser les délits de presse et mieux protéger le travail des journalistes.

En effet, le journaliste de Seneweb, Mor Mbaye Cissé, a été placé en garde à vue hier mardi à la Sûreté urbaine, à la suite de son audition par les enquêteurs. Cette mesure de privation de liberté fait suite à une auto-saisine du parquet pour diffusion présumée de fausses nouvelles.

Le journaliste est poursuivi après avoir publié en exclusivité un article concernant l’arrestation du fils d’un juge du Pool Judiciaire Financier (PJF). Le jeune homme avait été appréhendé vendredi dernier en possession de 25 millions de FCFA, dans le cadre d’une enquête portant sur un vol de 100 millions de FCFA commis en bande organisée.

Lors de ses premières déclarations, le mis en cause avait affirmé avoir dérobé cette somme directement dans l’armoire de son père. C’est la révélation de ces propos initiaux qui est aujourd’hui reprochée au journaliste par le parquet, l’enquête policière ayant ultérieurement démontré que l’argent ne provenait pas des fonds du magistrat mais bien du vol en bande organisée.