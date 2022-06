Platini et Blatter menacés d’une peine de prison

Soupçonnés de s’être entendus de manière illégale, Michel Platini et Sepp Blatter devront patienter encore trois semaines avant de savoir s’ils seront condamnés, ou pas, en Suisse.

Il faudra attendre le 8 juillet prochain pour connaître la décision du tribunal pénal fédéral de Bellinzone (Suisse), mais Michel Platini et Sepp Blatter savent déjà à quelle sauce ils risquent d’être mangés. Ce mercredi, le procureur a réclamé une peine de 20 mois de prison avec sursis contre l’ancien président de l’UEFA et l’ex-patron de la FIFA. De plus, Michel Platini pourrait devoir régler une amende d’un peu plus de 2 millions d’euros. Les deux anciens dirigeants sont actuellement jugés pour le paiement d’une facture de 1,8 million d’euros encaissée par Michel Platini début 2011, lequel a indiqué que cela correspondait à un reliquat de salaire pour des services rendus entre 1998 et 2002 que la FIFA n’avait pas été en mesure de payer en raison de finances à l’époque dans le rouge.

Platini et Blatter risquaient jusqu’à 5 ans de prison

Pour le procureur suisse, tout cela relève de l’escroquerie et même s’il n’est pas allé jusqu’à réclamer 5 ans de prison, ce que la loi lui permettait, il a tout de même fustigé l’attitude des deux hommes. De son côté, Michel Platini a toujours nié une quelconque volonté d’escroquer qui que ce soit, l’ancienne star du football français voyant là un coup tordu fait pour l’empêcher de devenir président de la FIFA. La semaine passée, il avait clairement fait savoir qu’une condamnation serait une grave erreur judiciaire. Reste à savoir si cela va convaincre les juges suisses.