Politique : Après Pastef, le Benno Bokk Yakaar montre ses forces 

Une semaine après le méga meeting de Pastef à Keur Massar, Benno Bok Yakaar aussi a fait son grand rassemblement à Pikine ce dimanche. Et le premier ministre, qui a présidé la manifestation, a semblé répondre aux déclaration de Ousmane Sonko.

«Nous avons entendu la semaine dernière des menaces. Je veux vous rassurer que le parti et la coalition défendront la république, les institutions et le président Macky Sall», a déclaré Amadou Bâ.

L’Etat a les moyens de faire face, ajoutera-t-il : «Je veux rassurer l’ensemble des militants, l’ensemble des fonctionnaires, l’ensemble des sénégalais, que force restera à la loi. On a les moyens de faire face, les moyens de préserver la tranquillité et l’ordre public», a-t-il lancé lors de la manifestation.

Le premier ministre qui marquait de sa présence le rassemblement de Benno Bok Yakaar à Pikine, a déclaré que les menaces sont nombreuses. Il a demandé aux militants du camp présidentiel à répondre à toute attaque. «’’Kou leen Wakh fayoulène’’. Le reste appartient à l’Etat», leur a-t-il lancé.

«Le Sénégal a une tradition de République et d’Etat. Certains menacent les magistrats, les impôts, des gendarmes. Je veux dire une bonne fois pour toutes que l’Etat restera debout et l’Etat est debout. Celui qui violera la loi devra faire face à la loi et personne ne pourra déstabiliser le Sénégal et l’unité du Sénégal», ajoute le chef du gouvernement.