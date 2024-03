Portrait des Candidats à la Présidentielle: Boubacar Camara

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Boubacar Camara, né le 26 juin 1958 à Dakar, a débuté sa carrière dans la Marine nationale sénégalaise après avoir été formé à l’École nationale de Formation maritime de Dakar. Il a poursuivi ses études en droit, obtenant un doctorat de l’Université Pierre Mendès France de Grenoble, axé sur le contentieux douanier au Sénégal, et a complété sa formation à l’École de Formation du Barreau à Paris.

Publicités

Sa carrière au sein de la Douane sénégalaise a été marquée par une progression rapide, culminant avec sa nomination en tant que Directeur général des Douanes en mai 2000. Dans ce rôle, il a initié des réformes visant à moderniser l’administration douanière.

Après avoir quitté la Douane, Camara s’est orienté vers le conseil, apportant son expertise en douane et commerce international à divers pays africains. Il a également pratiqué le droit à la Cour d’appel de Paris. En 2009, il a été nommé Secrétaire général du Ministère de la Coopération internationale, des Transports aériens, des Infrastructures et de l’Énergie du Sénégal, et en 2011, il est devenu Président du Conseil d’administration de Sénégal Airlines.

En 2012, Camara a fondé un cabinet de consultation, se concentrant sur des projets dans l’énergie solaire, les hydrocarbures, et le partenariat public-privé. Il a pris sa retraite anticipée de l’Inspection générale d’État en juin 2015, concluant ainsi sa carrière dans le service public.

Son Programme à lire:

PROGRAMME_TABAX_-_COALITION_KAMAH_2024-_PUBLICATION