Portrait des Candidats à la Présidentielle: Pr. Daouda Ndiaye

Le Pr. Daouda Ndiaye est un éminent parasitologue et mycologue sénégalais. Fort de son agrégation en Parasitologie et Mycologie décernée par le CAMES (Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur), il détient le titre de Professeur Titulaire des Universités de Classe Exceptionnelle. En, 1997, il a été le seul candidat admis en Médecine et Pharmacie au concours des Internes des Hôpitaux à Dakar. Il est l’inventeur, en 2016, du test « illumigene malaria » qui est une révolution dans le dépistage du paludisme.

Il est le fondateur et Directeur Général du Centre International de Recherche et de Formation en Génomique Appliquée et de Surveillance Sanitaire (CIGASS), une institution dédiée à la recherche et à l’innovation en santé.

Au sein de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), le Pr. Daouda Ndiaye occupe plusieurs fonctions, dont celle de Chef du Service de Parasitologie-Mycologie Pharmaceutique à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie (FMPO). Il est également à la tête du Service de Parasitologie et Mycologie au Centre hospitalier universitaire Aristide le Dantec de Dakar.

Il est Professeur chercheur associé à l’Université Harvard de Boston aux États-Unis, ce qui témoigne de sa reconnaissance internationale dans le domaine de la recherche médicale.

Le Pr. Daouda Ndiaye a reçu diverses distinctions pour son expertise, dont le Prix de la francophonie 2020 de l’Académie Française de Pharmacie. En 2022, il a été élevé au rang de Professeur Émérite de Médecine Tropicale Américaine par la Société Savante Américaine de Médecine Tropicale et d’Hygiène, marquant ainsi son impact significatif dans la médecine tropicale.

