Portrait des Candidats: Bassirou Diomaye FAYE

Né en 1980 à Ndiaganiao dans le département de Mbour Bassirou Diomaye Diakhar Faye a fait ses humanités à l’École catholique Marie médiatrice de Ndiaganiao, avant de venir à Mbour pour faire son parcours collégiale, où il obtient son baccalauréat en 2000 au Lycée Demba Diop.

Bien souvent premier de sa classe, Bassirou a reçu l’annonce des résultats du Bac par des larmes de déception. Déception parce qu’il ne cherchait pas seulement le Bac mais avec la mention ! Ayant obtenu ce sesame d’office mais sans mention, Bassirou a été cueilli par son frère car il refusait de rentrer à la maison. C’était en 2000. Orienté à la faculté de droit il est de titulaire d’une maîtrise à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar

En 2004, trois mois après avoir obtenu sa maîtrise en droit, Bassirou fait les concours de l’Ena et de la magistrature, il les réussit tous les deux en se positionnant parmi les 5 premières places. Finalement il choisit d’aller aux impôts et domaines et est donc formé pour devenir un inspecteur.

Bassirou rencontre Biram Souley Diop et Ousmane Sonko aux impôts et domaines et s’embarque dans le syndicat dirigé par ce dernier. Syndicat qu’il dirige lui-même avant de céder sa place.

En 2014, le parti politique pastef est créé, il était simple invité dans les réunions du bureau politique tout au début avant d’être incontournable grâce à la pertinence de ses idées, de sa rigueur surtout de sa production intellectuelle. Très vite, il dirige les cadres de Pastef qu’il combine avec la diaspora. Très proche de Sonko, Bassirou est le genre qui s’oppose farouchement lorsqu’il n’est pas d’accord avec une idée ou une approche mais aussi qui se range avec fidélité et loyauté lorsqu’une décision est prise fut-elle en contradiction avec la sienne.

Bassirou est un esprit brillant, très discret, froid dans l’analyse, cohérent dans les idées et sait exactement dans chaque situation donnée comment maîtriser ses sentiments. Diomaye est un littéraire achevé, un lecteur assidu, un poète qui jusqu’à ce jour refuse de publier ses pérégrinations !

En dehors de la fiscalité, du droit, des finances et de l’économie, Bassirou est un passionné d’agriculture et d’élevage. Les dimanches et les congés, surtout en période d’hivernage, Bassirou les passe au village, dans les champs. À titre anecdotique Diomaye est un producteur de papaye.

Arrêté pour avoir critiqué le fonctionnement de la justice, il est incarcéré au cap manuel depuis le 03 mai 2023.

Bassirou Diomaye Faye, SG de l’ex Pastef est aujourd’hui le choix de Ousmane Sonko, par conséquent du parti des militants et sympathisants des alliés.

Son programme

