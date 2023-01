Poste Thiaroye: Un accident fait un mort 

Un accident de la route à hauteur de Poste Thiaroye fait un mort sur le coup. Une situation qui plonge toute la banlieue surtout aux habitants de Pikine où est habitait la victime, dans la tristesse.

L’accident est survenu vers les coups de 19 h 30 minutes et il a coûté la vie à une femme âgée, du nom de Fatoumata Nguindo. Selon une source autorisée, « la dame a succombe à ses blessures lors de son évacuation à l’hôpital Dalal Diam. Elle était assez âgée. Elle abdentait de la maison pendant des jours avant de revenir ».

» Finalement la famille de la victime habite à Taly Bou Bess précisément au quartier Touba NDiack Sao de Elhadj Ousseynou Ndiaye dans la commune de Pikine Est », nous révèle l’un de ses fils. Il faut signaler que les autorités ont restés plusieurs heures sans retrouver ses parents. Avec l’aide d’un délégué de quartier que le domicile de la victime a situé.

Le chauffeur de la voiture et qui a fauché Fatoumata, a été arrêté par la gendarmerie de Mbao où il est retenu pour les besoins de l’enquête, attendant ainsi son déférément. Un des fils de la victime est employé à l’Aéroport International de Blaise Diagne. L’accident de la dame augmente le nombre de cas du genre enregistré de plus en plus au niveau des routes surtout en banlieue.

Sada Mbodj