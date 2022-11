Postes de Télévision: La ‘’Coupe du monde’’ donne du travail aux réparateurs

Le poste téléviseur dans le Salon est devenu indispensable pour certaines familles. Et nombreux sont ces gens qui, à la veille de cette Coupe du monde Qatar 2022, pensent à se payer une nouvelle télévision ou bien faire la réparation de l’ancienne. De nos jours, il faut savoir que ce sont les télévisions en format écran plat qui sont en vogue, les télés non plates deviennent de plus en plus rares et semblent dépassées.

A Pikine Icotaf, non loin du CEM Fadilou Diop, se trouve un Atelier de réparation de postes téléviseurs ; le propriétaire, un cinquantenaire, lunettes blanches sur les yeux, des carcasses et télés en bonne forme ou du moins à l’apparence, tout autour de lui et un tournevis à la main, n’a pas voulu décliner son identité, mais laisse entendre qu’il y a effectivement le rush en cette période.

«Le Sénégalais a l’habitude de garder son téléviseur jusqu’au dernier moment avant de se tourner vers un réparateur et c’est pourquoi on constate déjà qu’il y a énormément de clients qui viennent pour la réparation, la coupe du monde approche. Mais il faut que nous fassions attention, car on ne peut pas gagner tous les marchés, un technicien ne peut pas tout réparer, il faut reconnaître sa limite, si nous ne pouvons pas faire la réparation et ou dans les meilleurs délais, nous devons rendre le téléviseur à son propriétaire, c’est l’honnêteté du métier», peste-t-il.

Pannes diverses

Les pannes sont diverses, si l’on se fie à Diné Laye, le Secrétaire Général National de l’Association Nationale des Techniciens en Electronique du Sénégal (ANTES), retrouvé également dans son Atelier sis à Pikine Est. «Les écrans plats tombent en panne très facilement et leurs pannes sont de natures diverses. Celles-ci peuvent être liées à l’alimentation. Il se peut que ‘’la main’’ ne soit plus en mesure de fonctionner, comme il peut s’agir également de l’écran lui-même ou bien du ‘’balustre’’. En fait, les pannes dépendent des types de télévisions.

Si l’on nous amène une télévision qui est tombée en panne nous l’examinons d’abord afin de savoir réellement ce qu’il en est. Selon lui, les prix de la main-d’œuvre sont plus abordables quand il s’agit des pannes qui ne sont pas liées à l’écran. «La réparation est toujours chère, il ne faut pas se focaliser juste sur le prix à payer, celui-ci varie en fonction des pièces de rechange ou bien peut dépendre même du modèle de téléviseur lui-même. Mais il y a de ces pannes où il serait beaucoup plus facile de s’acheter une nouvelle télévision que de se la faire réparer, parce qu’il arrive qu’un écran soit plus cher qu’un téléviseur.

Et puis il y a les Smarts-télé dont la ‘’carte mère’’ est rare à trouver sur le marché, il suffit que votre téléviseur en tombe panne et c’est fini pour le propriétaire, ce n’est pas un élément qu’on retrouve partout, sans parler de sa compatibilité vis à vis des télévisions qu’on doit réparer. Nous disposons d’un groupe Whatsapp où nous pouvons solliciter entre confrères, certains types de pièces, il regroupe les techniciens de toutes les 14 régions du Sénégal et à vrai dire», renchérit-il.

APPEL AUX AUTORITES

Pour terminer, Diné Laye évoque les problèmes auxquels ils font face et lance un appel à l’endroit des autorités pour de meilleures conditions de travail. «Nous traversons des périodes difficiles dans l’exercice de ce métier, nous sommes parfois confrontés au manque de formation, de stage, les pièces de rechange, entre autres. Les autorités doivent nous appuyer, nous sommes laissés en rade et négligés. Nous méritons beaucoup plus de considération vu la vitesse vertigineuse à laquelle la technologie avance», demande-t-il.

Mamadou SOW (Stagiaire)