Pour restaurer la confiance des sénégalais envers Macky Sall: La RAMPE à la rencontre des populations 

La rencontre des acteurs et mouvements pour l’émergence va dérouler un programme de restauration de la confiance autour des actions présidentielles (PRECAP). Il s’agit selon un communiqué rendu public des rencontres territoriales et sectorielles, un forum national sur l’institutionnalisation dans le calendrier républicain de la Journée internationale des Veuves et des Orphelins, un soutien politique aux politiques publiques d’inclusion et de gouvernance participative et des campagnes de clarification du rôle et des attentes par rapport aux élus autant locaux que nationaux.

Sur cette liste, le coordinateur Hamady Dieng y ajoute des campagnes pour le respect des institutions. Dans le communiqué, il rappelle que la situation internationale est marquée par les effets du conflit entre l’Ukraine et la Russie, générant une inflation généralisée dans les marchés internationaux et affectant durement les populations. En ce sens, il est d’avis que les actes posés par le Président de la République, dans le cadre de ses fonctions de Président en exercice de l’Union africaine et de leader confirmé dans le continent, pour réduire les impacts des perturbations du commerce international, ont permis de pister des solutions conservatoires reconnues par l’opinion internationale. « Mais la profondeur et l’ampleur de la crise, assaille notre économie, qui reprenait un nouveau souffle suite au Covid », dit-il.

A l’en croire, les élections autant locales que législatives ont offert au Président une lecture portant sur la mise en place d’un Gouvernement de combat aux fins de procéder à un nouveau redéploiement des politiques publiques, de mieux et d’avantage s’attacher à impacter positivement sur l’économie des ménages et renforcer les dispositifs d’expression de l’Etat de droit. « Ces orientations se dessinent dans un contexte international d’insécurité grandissante et de dérèglement climatique aggravant ; ce qui constituent des menaces pour notre pays aligné dans la voie vers l’Emergence en 2035 », soutient-il.

La RAMPE se félicite de la nomination de Amadou Ba comme Premier ministre pour réduire les incidences des déficits sur les ménages par le recadrage des politiques suite à des évaluations inclusives et la remobilisation des énergies nationales autour des objectifs de résilience économiques et sociales.