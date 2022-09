Présidence de l’Assemblée : Macky a tout verrouillé

Qui va succéder à Moustapha Niasse à la tête de l’Assemblée nationale ? Est-ce Aminata Touré, tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yaakaar ou son second Amadou Bâ voire Aly Ngouille Ndiaye, qui a mis le département de Linguère dans sa poche ? La surprise pourrait-elle venir du Ndoucoumane passé dans l’escarcelle de Abdoulaye Saydou Sow en un temps record ? Mystère et boule de gomme.

Pour l’heure, seul le Chef de l’Etat, le président de la République, Macky Sall, connaitrait le nom de celui qui va présider la 14ème Législature partie pour être la plus courte et la plus inédite dans l’histoire politique du Sénégal. C’est d’ailleurs, informe Sud Quotidien, pour éviter toute mauvaise surprise qu’il a fait convoquer ses députés en conclave pour 48 heures dans la station balnéaire de Saly-Portudal.

«Nous sommes tous là. Je m’inscris en faux par rapport à ceux qui parlent de kidnapping. C’est totalement faux ! Ce sont des députés qui avaient demandé au président de la République une réunion afin qu’on puisse harmoniser nos positions», tranche d’emblée un député que nous avons contacté hier, dimanche 11 septembre. Et d’ajouter : «nous avons revu le règlement intérieur, le budget, les codes, comment voter afin d’éviter des bulletins nuls. Il faut quand-même reconnaître que c’est très important surtout pour ceux qui ne savent pas lire ou qui ont un niveau relativement bas».

Lors de leur rencontre, le 20 août dernier au Palais Présidentielle, les 82 députés de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), avaient donné carte blanche à Macky Sall sur le choix du futur président de l’Assemblée national.

Un blanc-seing qui ne facilite pour autant pas la tâche au Chef de l’Etat. Et pour cause, contrairement au choix de Moustapha Niasse qui était un secret de polichinelle, celui de son remplacement devient une véritable énigme.

Cette deuxième personnalité de l’Etat du Sénégal doit être un homme de confiance de Macky Sall, quelqu’un qui lui est fidèle et loyal, surtout avec la composition de la 14ème Législature. Et selon des discrétions, plusieurs hypothèses auraient été envisagées par le Chef de l’Etat.

Dans l’optique d’une 3ème candidature, certains l’auraient conseillé de ne porter son choix sur ceux qui seraient contre une telle éventualité ou encore des responsables de son parti qui auraient une ambition présidentielle en 2024.

Alors que les plus modérés estiment que Macky Sall devrait penser plutôt à sortir par la grande porte en ne songeant même pas à une 3ème candidature qui risquerait d’être fatale pour le pays et pour lui.

Les partisans de cette thèse voient Aminata Touré au Perchoir, Amadou Bâ à la Primature et Aly Ngouille Ndiaye avec le manteau de ministre d’Etat, directeur de cabinet du Président de la République. Mais, toutes ces hypothèses prouvent encore une fois que Macky Sall est un «AS» dans le brouillage et le verrouillage des cartes