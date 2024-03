Présidentielle 2024: La prise du pouvoir approche pour Diomaye Faye

Partager Facebook

L’opposant sénégalais Bassirou Diomaye Faye pourrait être proclamé définitivement vainqueur de la présidentielle d’ici à la fin de la semaine, parachevant une ascension extraordinaire et express jusqu’au sommet de l’Etat.

Après des semaines de crise qui ont fait craindre un report de l’élection jusqu’à décembre ou une vacance du pouvoir, l’appareil s’emploie à rétablir à marche forcée la norme de transition réglée qui caractérise le pays et à rendre possible une passation conforme à la tradition entre le sortant Macky Sall et son successeur d’ici à la semaine prochaine.

Au tour du Conseil constitutionnel maintenant d’examiner d’éventuels recours de candidats et de déclarer M. Faye définitivement vainqueur, ou d’annuler l’élection, hypothèse hautement invraisemblable. Les candidats ont 72 heures pour saisir le Conseil, dit la Constitution. Mais le Conseil a décidé lui aussi de réduire les délais, probablement pour faire en sorte qu’une passation ait lieu avant le 2 avril, date officielle de fin du mandat de M. Sall.

Le Conseil a donné à tout contestataire jusqu’à jeudi minuit (vendredi 00H00 GMT) pour se manifester. Il a invoqué « les circonstances exceptionnelles » ayant entraîné « la compression de tous les délais ». Il fait référence au report de la présidentielle, initialement prévue le 25 février et finalement fixée au 24 mars. L’ajournement décrété à la dernière minute par le président Sall a causé une grave crise et semé le doute sur la possibilité d’une passation avant l’expiration de son mandat.

« Dernier » Conseil

Bassirou Diomaye Faye est le premier opposant à l’emporter dès le premier tour depuis l’Indépendance en 1960. Jamais porté à une fonction élective nationale auparavant, il devrait devenir à 44 ans le cinquième et plus jeune président du pays de 18 millions d’habitants.

Son avènement pourrait annoncer une profonde remise en cause systémique. Il se présente comme l’homme de la « rupture » avec douze années de présidence Sall, du rétablissement d’une « souveraineté » bradée selon lui à l’étranger, et d’un « panafricanisme de gauche ». Il fait vœu de combattre la corruption et l’injustice.

Face à l’éventualité d’une vacance de pouvoir, le président Sall a dit plusieurs fois qu’il serait parti le 2 avril, même si le Conseil constitutionnel a laissé la porte ouverte à une prolongation si nécessaire.

Le Conseil des ministres qu’il a présidé mercredi était le « dernier », selon le communiqué de ses services. Il a demandé au gouvernement de « prendre toutes les dispositions requises » pour préparer les dossiers de passation, en vue de « l’installation dans les meilleures conditions » du nouveau président, dit le communiqué.

Les trois dernières années de la présidence Sall ont été marquées par les retombées des crises globales, un farouche bras de fer avec l’opposition antisystème et les troubles intérieurs. Le Sénégal a connu un nouvel accès de fièvre en février quand M. Sall a décrété l’ajournement de l’élection. Des dizaines de personnes ont été tuées et des centaines arrêtées depuis 2021, et les lettres de créance démocratiques du Sénégal ont été examinées sous un autre jour.