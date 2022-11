Présidentielles 2024: Mbaye Ndiaye «Macky est notre candidat …»

Mbaye Ndiaye directeur des Structures de l’Apr va procéder demain au lancement de la vente de ses cartes de membre. Dans un entretien avec nos confrère de Quotidien, ce dernier ne semble pas cacher la confirmation de la candidature de Macky Sall en 2024. «Notre candidat à la Présidentielle de 2024 est le Président Macky Sall.» Et Pour lui, le moment est venu de rendre publique cette candidature qui est officielle au sein de l’Apr. «Il n’y a pas de Plan B, de plan C ou plan X».

Le ministre d’Etat, va procédé ce samedi à la vente des cartes de l’Alliance pour la Ré­publique (Apr). Et selon les informations, cette vente de carte aurait des enjeux pour le parti. Selon Mbaye Ndiaye , le moment est venu aujourd’hui de répondre à l’attente des populations, qui demandent d’avoir des cartes de membre de notre parti surtout que nous allons vers une élection présidentielle en 2024, il faut que le parti soit alors prêt pour prendre en charge l’identification de tous les militants et sympathisants de l’Apr-Yakaar.

En tant que directeur des Structures de l’Apr-Yakaar, il est suis obligé de prendre toutes les dispositions utiles pour que cela soit un succès comme en 2012 à travers l’organisation d’un congrès pour présenter la candidature du Président Macky Sall. Et ce dernier de dire qu’il est dans les mêmes dispositions pour donner toutes les chances à la candidature de Macky Sall.

Mbaye Ndiaye, directeur des Structures de l’Apr de dire que toutes les dispositions sont prises pour que cette opération soit réussie car aujourd’hui, ils ont crées des cellules dans les 46 départements du Sénégal, sans oublier les 8 de la diaspora. Ce qui fait un total de 54 comités. A lui, il déclare qu’il a pu mobiliser plus de 200 superviseurs, qui vont sillonner les 46 départements et aussi la diaspora, pour faire passer le message de la mobilisation dans la vente des cartes. Selon lui, 5530 commissaires politiques seront disposés à faire le travail de la massification du parti et le comptage des voix. En 2012, en tant que directeur des Structures, je disposais, quand on allait au congrès d’investiture au nom du parti et du Président Macky Sall, de 4000 comités. Et chaque comité comptait 100 personnes. Ça faisait 400 mille membres et militants de l’Apr-Yakaar.

Sur la question du président Macky Sall de présenter une troisième candidature à la Présidentielle, Mbaye Ndiaye répond par la positif. « On ne cache rien. Au contraire, le moment est venu de le dire. Je dois dire à la population sénégalaise et à l’opinion internationale que la candidature à la Présidentielle est portée par un parti politique au profit de l’un de ses membres. Le moment est venu de ne plus attendre que le Président Macky Sall dise que je suis candidat. L’Apr a décidé, à travers ma voix, directeur des Structures, de présenter le Président Macky Sall, candidat de l’Apr-Yaakaar et de la mouvance présidentielle. On ne s’en cache pas ».

Plus loin, il confirme que cette candidature est officielle au niveau du parti et de toutes les personnes qui soutiennent le Président Macky Sall. A l’Apr, il n’y a plus de débat autour de cette question : notre candidat à la Présidentielle de 2024 est le Président Macky Sall. Et Samedi, le président de l’Apr sera à la cérémonie pour acheter sa carte aussi…

Sur la question de la baisse du prix des denrées, du loyer, après les concertations nationales sur la cherté de la vie… Mbaye Ndiaye dit avoir apprécié ces décisions. La gestion d’un Etat est faite de complications, de problèmes, de difficultés… L’essentiel est que ceux qui sont aux commandes puissent relever les défis en trouvant des solutions. Ce que le Président Macky Sall est en train de faire honore tous les Sénégalais, ses décisions nous engagent tous. Il y a des chocs qui ne dépendent pas du Sénégal, du Président Macky Sall, mais ces conjonctures sont liées à des circonstances internationales.