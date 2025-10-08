Primature : Ousmane Sonko reçoit le Dr Tom Erdimi, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle du Tchad

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Premier ministre Ousmane SONKO a reçu en audience, ce mercredi 8 octobre 2025, le Dr Tom ERDIMI, ministre d’État, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle de la République du Tchad.

Il est porteur d’un message du Chef du Gouvernement tchadien à son homologue sénégalais. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre le Sénégal et le Tchad. Le ministre d’Etat tchadien participe à la deuxième édition du Forum d’investissement « FII Sénégal » 2025.