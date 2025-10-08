Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1759929987128

Primature : Ousmane Sonko reçoit le Dr Tom Erdimi, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle du Tchad

8 octobre 2025 Actualité

Le Premier ministre Ousmane SONKO a reçu en audience, ce mercredi 8 octobre 2025, le Dr Tom ERDIMI, ministre d’État, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle de la République du Tchad.


Il est porteur d’un message du Chef du Gouvernement tchadien à son homologue sénégalais. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre le Sénégal et le Tchad. Le ministre d’Etat tchadien participe à la deuxième édition du Forum d’investissement « FII Sénégal » 2025.

Vérifier aussi

1759926249909

Rentrée des classes : Le message du Président Diomaye Faye

À l’occasion de la rentrée scolaire qui débute, ce mercredi, le Président de la République …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved