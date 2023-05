Prison de Rebeuss : 250 détenus de la chambre 9 sans eau

Les prisonniers de la chambre 09 de la prison de Rebeuss sont restés quatre (04) jours sans eau, informe le secrétariat exécutif national du FRAPP, ajoutant que certains prisonniers ont été obligés d’acheter des bouteilles d’eau minérale de 10L pour prendre leur douche.

Le FRAPP dénonce cette situation et interpelle le directeur de l’administration pénitentiaire et le ministre de la Justice. « Au lieu de défendre la 3e candidature illégale et illégitime du président Macky Sall, le ministre de la justice devrait se soucier de la situation des prisonniers », informe l’organisation.

Guy Marius Sagne et Cie dénoncent « la surpopulation carcérale dans cette chambre 09 de Rebeuss avec 250 prisonniers dont certains restent des mois sans se coucher ».

À la chambre 10, un détenu du nom de Babacar Fall a été « torturé ». Il est présentement à l’infirmerie. Le FRAPP rappelle à l’administration pénitentiaire que le Sénégal a signé des conventions internationales contre la torture.