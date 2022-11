Prix Goncourt: Le successeur de Mohamed Mbougar Sarr connu

Le successeur de Mohamed Mbougar Sarr connu au prix Goncourt 2022, il s’agit de Brigitte Giraud. Elle vient de remporter ce jeudi le plus prestigieux prix de littérature français avec son roman« « Vivre vite ».

Le prix Goncourt a été attribué à Brigitte Giraud pour Vivre vite (Flammarion, 208 pages, 20 euros). C’est depuis le restaurant Drouant, à Paris, que la nouvelle a été proclamée, jeudi 3 novembre. L’autrice lyonnaise, qui succède ainsi au Sénégalais, Mohamed Mbougar Sarr (La plus secrète mémoire des hommes), se voit enfin récompensée par un grand prix littéraire pour son quatorzième livre. Tout le monde ou presque s’attendait à ce que le bandeau rouge le plus prisé du monde des lettres revienne à Giuliano da Empoli.

Ils étaient quatre finalistes à prétendre au plus prestigieux des prix littéraires. Les dix jurés sept hommes et trois femmes, ont rendu leur verdict à la mi-journée. Le prix Goncourt 2022, le 120e, a été remis à Brigitte Giraud pour son roman « Vivre vite » (Flammarion). Elle succède à Mohamed Mbougar Sarr et son roman « La Plus secrète Mémoire des hommes ». Elle l’a emporté au 14e tour d’un scrutin très serré face à Giuliano da Empoli, grâce à la voix du président Didier Decoin qui compte double.

Sur le papier, son roman « Le Mage du Kremlin » (Gallimard) cochait toutes les cases : écriture classique – sans être académique -, un sujet pile dans l’air du temps – Poutine, le pouvoir, la guerre. Trop évident ?

Le fait qu’il ait déjà reçu le Grand prix du roman de l’Académie française a-t-il joué contre lui ? Les jurés de l’Académie Goncourt lui ont en tout cas préféré Brigitte Giraud pour son récit de deuil « Vivre vite » (Flammarion), au 14e tour de scrutin, ce qui laisse supposer d’âpres discussions autour de la table chez Drouant.