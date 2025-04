Problématique de l’emploi au Sénégal : Bassirou Diomaye Faye dévoile les leviers pour régler la question

Partager Facebook

Le Président de la République a présidé, ce jeudi, la cérémonie d’ouverture de la 4e conférence sociale sur l’emploi et l’employabilité. Dans son allocution, Bassirou Diomaye Faye a mis l’accent sur la formation professionnelle, la valorisation des compétences et le soutien à l’entrepreneuriat pour résoudre le problème de l’emploi au Sénégal tout en appelant le secteur privé et les collectivités territoriales à s’engager davantage dans la lutte contre le chômage.

Placée sous le thème « Emploi et employabilité : défis et perspectives pour un Sénégal souverain, juste et prospère », la conférence sociale sur l’emploi et l’employabilité s’est ouverte ce jeudi. Venu présider la cérémonie, le Président de la République a réitéré l’ambition du Sénégal de faire de l’emploi des jeunes une priorité dans ses politiques. Bassirou Diomaye Faye veut réduire le taux chômage en le ramenant à un faible niveau à l’instar des pays développés ou en voie de développement. Pour ce faire, le chef de l’État dit miser sur la formation professionnelle, la valorisation des compétences et le soutien à l’entrepreneuriat. Selon lui, ces trois éléments cités pourront régler le problème de l’emploi au Sénégal. Mais, le chef de l’État ne s’en limite pas là. En effet, il a lancé un appel pressant au secteur privé, aux partenaires sociaux et aux collectivités territoriales à s’engager davantage dans la création d’emplois en bâtissant un modèle économique inclusif et durable. Un modèle qui doit être au service de la dignité, de la justice et de la transformation durable, d’après lui. Pour finir, le Président de la République a assuré que l’État prendra toute sa part pour mettre en œuvre sa politique d’emploi en mettant en place des réformes efficaces qui vont générer des résultats concrets.

El HADJI MODY DIOP